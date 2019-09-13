اتفاق على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات

اتفقت الأطراف السودانية، في جولة مباحثات عاصمة الجارة الجنوبية ”جوبا“ بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات إلى حين التوقيع النهائي على وقف ”الأعمال العدائية“ ووصول قادة الحركات الى الخرطوم.

وتنص المادة الرابعة في فصل تشكيل المجلس التشريعي الواردة في الوثيقة الدستورية الموقعة في 4 آب/ أغسطس الماضي، على أن ”يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة“.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، إن ”اتفاق إعلان جوبا المشترك لبدء التفاوض بين وفد المجلس السيادي الممثل لحكومة الفترة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة، نص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات إلى حين التوقيع النهائي على وقف العدائيات ووصول قادة الحركات إلى الخرطوم“.

وأضاف أن ”الاتفاق المبدئي أكد على وقف إطلاق النار ضمن إجراءات بناء الثقة ومعالجة قضايا الحرب وبدء المفاوضات بين الأطراف منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل“.

وأشار الاتفاق إلى ”تشكيل لجان لفتح المسارات أمام المنظمات الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في درافور والمنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان“.

ووقعت الأطراف السودانية، الأربعاء، على اتفاق إعلان المبادئ الذي حدد بدء التفاوض في الـ14 تشرين الأول/ أكتوبرالمقبل، برعاية حكومة دولة الجنوب.

وكان رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، ذكر في مؤتمر إعلان الحكومة الانتقالية، الخميس الماضي، أنه سيتم تشكيل حكومات الولايات في غضون أسبوعين.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة في آب/ أغسطس الماضي، على تشكيل المجلس التشريعي بنسبة 67% من قوى الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى شريطة عدم مشاركتها سابقًا في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.

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