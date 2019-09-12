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موزيلا تعلن عن توفير VPN لمستخدمى فايرفوكس
الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلنت Mozilla عن إعادة تشغيل برنامجها التجريبى Test Pilot لاختبار الميزات والخدمات الجديدة مع مستخدمى فايرفوكس.
ووفقا لموقع mspoweruser، أطلقت موزيلا على المشروع الأول الذى سيكون جزءًا من برنامج Test Pilot Firefox Private Network، وهو عبارة شبكة VPN توفر طريقة آمنة ومشفرة لحماية اتصالك ومعلوماتك الشخصية عند تصفح الويب، وتحتوى على العديد من الميزات مثل حماية المتصفح عندما يكون متصل بشبكة واى فاى عامة، ليكون اتصالك بالإنترنت محمياً عند استخدامك متصفح " فاير فوكس".
ويهدف المشروع أيضا إلى حماية جميع معلوماتك مثل عناوين الويب التى تزورها والمعلومات الشخصية، علاوة على ذلك فإن عناوين بروتوكول الإنترنت “IP” ستكون مخفية فيصعب على احد تتبعك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.