"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين ويمنيين بقصف في جيزان

القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن مقاتلي الجماعة نفذوا قصفاً مدفعياً على جنود سعوديين ويمنيين في موقع مشعل وقبالة جبل قيس. وأضافت أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين واليمنيين. وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق، إطلاق 3 صواريخ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

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