دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سوني الشرق الأوسط وأفريقيا تطرح كاميرا Alpha 7R IV الجديدة

أول مستشعر صور Sony A7RIV بإضاءة خلفية وإطار كامل بدقة 61.0 ميغابكسل في العالم يجمع بين الوضوح العالي والأداء فائق السرعة ويتميّز بهيكل صغير الحجم وخفيف الوزن ·أول[1] مستشعر صور Exmor R™ CMOS في العالم بإضاءة خلفية وإطار كامل بدقة 61.0 ميغابكسل[2] وحجم 35 مم مع أحدث جيل من محرك معالجة الصور BIONZ X™ ·مدى ديناميكي يصل إلى15 [3] stops بحساسية منخفضة ويساهم في الحصول على تدرّجات ألوان طبيعية سلسة تتراوح بين الظلال البارزة وتسليط الضوء دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 سبتمبر - كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن أحدث إضافة إلى مجموعة كاميراتAlpha™ 7R المحببة ذات الإطار الكامل وغير المزوّدة بمرآة، والمتمثلة بكاميرا Alpha 7R IV متعددة الاستخدام وعالية الأداء (طراز ILCE-7RM4) وذلك خلال فعالية أقيمت في كراج إستوديو، القوز، دبي. توفر كاميرا Alpha 7R IV الجديدة من سوني ذات الإطار الكامل والأعلى وضوحاً على الإطلاق جودة صور مذهلة فائقة الوضوح ومدًى ديناميكياً واسعاً مع الحفاظ على أداء ضبط بؤري متميز وتصوير متواصل عالي السرعة وغير ذلك من المميزات. في هذا الإطار، قال مورات غابيسلي، رئيس قسم التصوير الرقمي لدى سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: "نواصل تعزيز الابتكار وتجاوز الحدود والتوقعات المرتبطة بأداء الكاميرات الرقمية. فكاميرا Alpha 7R IV الجديدة تجمع بين جودة صور الكاميرات متوسطة الحجم والتصوير عالي السرعة والضبط البؤري فائق السرعة إضافة إلى قائمة طويلة من التحديثات التي لحقت بتصميمها واتصاليتها واستخداماتها. وسيتيح هذا الأمر للمصورين الفوتوغرافيين ومصوّري الفيديو المحترفين وسائر المبتكرين في الشرق الأوسط تصوير محتوى بطرق لم تكن بكل بساطة ممكنة من قبل."تتميز كاميرا Alpha 7R IV الجديدة بحساس صور CMOS طوّر حديثاً مع إضاءة خلفية وإطار كامل بدقة 61.0 ميغابكسل وحجم 35 مم وهو الأول من نوعه في العالم. وتجتمع الإضاءة الخلفية في المستشعر الجديد وتقنيات إلغاء الضوضاء الفعالة لتوفر حساسية عالية وضوضاء منخفضة جداً مما يضمن جودة صور ممتازة. ذلك، وتمتاز الكاميرا بمدى ديناميكي لافت يصل إلى 15 stops بحساسية منخفضة ويساهم في الحصول على تدرّجات ألوان طبيعية سلسة تتراوح بين الظلال البارزة والأضواء المسلّطة. كما تستخدم خوارزميات من الكثير من كاميرات Alpha™ الحديثة من أجل الحفاظ على ألوان رائعة. وزُوّد الطراز الجديد كامل الإطار بنظام تثبيت صور مبتكر خماسي المحاور مدمج في الهيكل. وقد تمّ تعديله لدعم قدرة الكاميرا على التصوير بوضوح عالٍ، مما أدّى إلى الحصول على غالق ذات كفاءة تضاهي مغلاق بسرعة 5.5 steps . إضافة إلى ذلك، أعيد تصميم وحدة الغالق بعناية لمنع أدنى مستويات اهتزاز الكاميرا والذي قد يؤدي إلى ضبابية في الصور. وتشمل كاميرا Alpha 7R IV أيضاً معين النظر الإلكتروني الأدقّ على الإطلاق UXGA OLED Tru-finder EVF، حيث تبلغ دقته 5.76 مليون نقطة. وهو ينتج التفاصيل الدقيقة بدقة أعلى بـ1.6 مرات تقريباً من دقة Alpha 7R III. ويتيح معين النظر هذا تحديد وضع الجودة العالية للحصول على صور واقعية عالية الدقة وطبيعية في الوقت نفسه. ويمكن تحديد وضع الجودة باختيار "قياسي" أو "عالٍ" ومعدل إطارات 60 أو 120 إطاراً في الثانية بما يتناسب مع موضوع التصوير وظروف التصوير. كذلك، زوّدت الكاميرا الجديدة بميزة Pixel Shift Multi Shooting التي تدعم تشكيل 16 صورة مع التصوير المتعدد بخاصية تبديل البكسلات. وتعمل هذه الميزة المجددة على دعم المستشعر بزيادات نصف بكسل أو بكسل واحد بترتيب مبرمج لالتقاط 16 صورة بخاصية تبديل البكسلات، ويتم تركيبها في صورة واحدة عالية الدقة بقدرة 240.8 ميغابكسل (19008 x 12672 بكسل) من البيانات الأصلية التي تبلغ 963.2 ميغابكسل باستخدام تطبيق سطح المكتب™. وتتم من خلال هذه الأنماط المعززة إعادة إنتاج الصور الساكنة للفن المعماري والفن وغير ذلك، بتفاصيل وتركيبات وألوان ومزاجات وإعدادات نابضة بالحياة مع دقة مذهلة. التصوير وسرعة الضبط تتيح كاميرا Alpha 7R IV الجديدة المبدعة ذات الإطار الكامل بدون مرآة التصوير حتى 10 إطارات في الثانية والرصد المتواصل والدقيق للضبط والتتبع البؤري حتى 7 ثوانٍ تقريباً في وضع تصوير الإطار الكامل والوضوح الكامل (JPEG / RAW) . كما تتيح مع وضع تصوير APS-Cالتقاط صور أكثر بثلاث مرات وبدقة 26.2 ميغابكسل تقريباً. وتحرص هذه الخيارات عالية السرعة على إمكانية تصوير الأهداف المتحركة بمنتهى الدقة وبتفصيل تام. يتكوّن نظام الضبط البؤري المحدّث في كاميراAlpha 7R IV من 567 نقطة ضبط بؤري تلقائي للكشف عن المراحل بما يغطي تقريباً 74% من مساحة الصورة. ذلك، تتوفر 425 نقطة ضبط بؤري لاكتشاف التباين بما يعزز الدقة والموثوقية في حالات الضوء الخافت والحالات الأخرى التي يخدمها الضبط البؤري التلقائي للتباين. وتساهم كثافة مستشعر الضبط البؤري الأعلى وخوارزميات الرصد المعدّلة في الكاميرا الجديدة في تحسين أداء تتبّع الهدف لتوفير التصوير المتسق، حتى مع الحركات المعقدة أو المفاجئة. تدعم كاميرا Alpha 7R IV الضبط التلقائي للصورة بالعين في الوقت الحقيقي Real-Time Eye AF المستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد بيانات مكان العين ومعالجتها في الوقت الحقيقي والتركيز على عين الهدف بدقة بالغة. ويمكن استعمال هذه الميزة لتصوير الأشخاص والحيوانات، واختيار عين الحيوان أو الإنسان في الضبط البؤري التلقائي بحسب وضع التصوير. كما توفر ميزة التتبع في الوقت الحقيقي خوارزمية تعرّف إلى الهدف طوّرت حديثاً للحرص على تتبّع الهدف بدقة وثبات نظام الضبط البؤري. ويتوفر أيضاً نمط التصوير مانع الوميض الذي يضبط تلقائياً وجود أيّ ضوء اصطناعي أو لاصف في بيئة التصوير من أجل الحدّ من أيّ أثر له على الصورة النهائية.زوّدت كاميرا Alpha 7R IV الجديدة من سوني ذات الإطار الكامل بمجموعة مزايا اتصالية متطورة هدفها تعزيز كفاءة سير العمل. فالطراز الجديد يشمل وظيفة الاتصال بشبكة المنطقة المحلية اللاسلكية لدعم الحزمة التقليدية التي تبلغ 2.4 جيغاهرتز وكذلك حزمة السرعة العالية البالغة 5 جيغاهرتز من أجل توفير نقل بيانات أسرع وأكثر ثباتاً. كذلك، زوّدت كاميرا Alpha 7R IV الجديدة ولأول مرة في كاميرات سوني بخاصية الاتصالية عن بعد بالكمبيوتر الشخصي والتي طلبها الكثير من المحترفين بحيث يمنحهم الأمر مزيداً من الحرية في الاستوديو ومواقع التصوير ويتيح للمصوّر الفوتوغرافي التحرك بحرية وبلا قيود. إضافة إلى الاتصال اللاسلكي عالي السرعة بالكمبيوتر الشخصي، زوّدت الكاميرا الجديدة ذات الإطار الكامل بتوصيل سلكي وبمنفذ من نوع USB Type-C™ المتوافق مع الجيل الأول من USB 3.2 فائقة السرعة من أجل نقل سريع جداً للبيانات يبلغ الضعفين تقريباً مقارنة مع، وذلك بمساعدة برنامج "إيمجنغ إدج" Imaging Edge. كما تدعم الكاميرا النقل في الخلفية عبر بروتوكول نقل الملفاتFTP ، الأمر الذي يتيح للمصورين إرسال صور إلى خادم FTP بعيد محدد فيما لا يزالون يصوّرون أو يراجعون الصور. ذلك، وكشفت سوني عن النسخة 2.0 من تطبيقات سطح المكتب Imaging Edge (Remote’/’Viewer’/’Edit’) من أجل دعم سير العمل الاحترافي الفعال وعالي السرعة والمتصل بالإنترنت. يتيح تطبيق Remote التحكم بالتصوير الحي ومراقبته على شاشة الكمبيوتر الشخصي. أما Viewer فيُستخدم لمعاينة الصور وتصنيفها واختيارها بسرعة من مكتبات الصور الكبيرة. ويتمّ اختيار تطبيق Edit لتطوير بيانات RAW إلى صور عالية الجودة قبل تسليمها. ولجعل نقل الصور ملائماً إلى أقصى حدّ ممكن، بات بإمكان الكاميرا لدى استخدام أحدث نسخة من تطبيق سوني Imaging Edge Mobile™ ، نقل الصور إلى هاتف ذكي متصل حتى لو كان زرّ التشغيل مطفأ.إضافة إلى قدراتها اللافتة في ما يتعلق بالصور الساكنة، تعتبر كاميراAlpha 7R IV الجديدة ممتازة كأداة لصنع الأفلام بحيث تتيح تسجيل فيديو بدقة 4K (x 3840 2160 بكسل) مع أدنى حدّ من التموّج وقراءة لكامل البكسلات من خلال نمط Super 35 مم. ويحرص هذا الأمر على التوصل إلى صورة عالية الجودة بدقة 4K تتميز بتفاصيلها وعمقها الاستثنائيين. كما يتوفر كل من S-Log وS-Log 3 من أجل رفع مرونة تدرّج الألوان إلى أقصى حدّ. ويوفّر S-Log 3 مدى ديناميكياً من 14 stops. كذلك، زوّدت كاميرابوضع الصور HLGHybrid Log-Gammaالذي يتيح سير عمل Instant HDR فورياً. بالنسبة إلى ضبط الفيديو البؤري، تستخدم الكاميرا المرنة الجديدة ذات الإطار الكامل نظام ضبط بؤري تلقائي هجين سريع محسّن يوفّر ضبطاً أسرع وأسلس وأكثر ثباتاً عند التصوير حتى عندما يظهر عائق بشكل مؤقت أمام الهدف الذي يتمّ تصويره. كما توفر الكاميرا وظيفة التتبّع باللمس خلال تصوير الأفلام بحيث يمكن للمستخدم ببساطة لمس الهدف على الشاشة لتصويره على الفور. وتمّ تجهيز كاميرا Alpha 7R IV الجديدة بخاصية الضبط البؤري التلقائي بالعين في الوقت الحقيقي لتصوير الأفلام، وهي سابقة في كاميرات سوني. عند تشغيل هذه الخاصية، يتمّ تتبّع عين الهدف تلقائياً وبدقة وموثوقية عالية بما يتيح للمصور التركيز على المحتوى بحدّ ذاته وليس على ما يظهر في مجال الرؤية أو لا. كما تفعّل وظيفة التتبّع باللمس تلقائياً الضبط البؤري بالعين حين يتمّ اختيار هدف بشري. ومن المزايا الملفتة الأخرى المتعلقة بالفيديو نذكر إضافة واجهة صوتي رقمية إلى منفذ الوسيط المتعدد Multi Interface Shoe™ (منفذ MI) الذي يتيح استخدام الميكروفون الموجّه الجديدأو طقم محوّل XLR الجديدلتسجيل واضح وعالي الجودة مع مستوى ضوضاء منخفض. كما يتوفّر التصوير المتقطّع لإنتاج فيديوهات (تايم لابس) وتسجيل عالي الوضوح HD كامل يصل إلى 120 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى وظيفة الحركة البطيئة والسريعةوغيرها الكثير.

© alqiyady سوني الشرق الأوسط وأفريقيا تطرح كاميرا Alpha 7R IV الجديدةبنية محسنة وتصميم وقابلية تعديل معزّزة خضع تصميم كاميراAlpha 7R IV الجديدة واستخداماتها لتحديثات عدة وطُبّقت تعديلات كثيرة بالارتكاز مباشرةً على آراء مجتمع سوني من المصورين المحترفين. لتعزيز المتانة، تتضمن كاميراAlpha 7R IV الجديدة مقاومة معززة للغبار والرطوبة حيث زوّدت كافة أقسام الهيكل وغطاء حجرة البطارية وفتحات الوسائط بغلاف إضافي. وقد صُنعت الكاميرا من خليط المغنيزيوم المتين بالغ الخفّة وزوّدت بحامل محسّن بالغ المتانة من ستّة براغٍ. تشمل إلى ذلك التحسينات الإضافية التي خضع لها تصميم الهيكل إمكانية حمل الكاميرا باليد بثبات وراحة أكبر، وزيادة في قطر زرّ "AF-ON"، وتصميم مقبض متعدد الاختيارات جديداً من أجل توفير تحكّم فوري. هذا بالإضافة إلى زرّ إقفال قرصيّ للتعويض عن التعرّض وتصميم ومكان جديد للقرص الخلفي. وبناءً على طلب الكثير من المستخدمين المحترفين، باتت الكاميرا الجديدة تشمل فتحتي وسائط UHS-II متوافقتين توفران سعة إجمالية أكبر وكتابة وقراءة بيانات بسرعة أكبر. ولتعزيز الملاءمة، تمّ توسيع عملية تسجيل إعدادات الكاميرا. فقد أصبح بالإمكان الآن حفظ كافة إعدادات الكاميرا وقراءتها من خلال بطاقة ذاكرة يجري إدخالها فيها. ويمكن حفظ 10 توافقيات في أيّ بطاقة فردية وتحميلها في أيّ كاميرا أخرى من النوع ذاته. بالرغم من عدد البكسلات الذي زاد 1.5 أضعاف، تحسّن عمر البطارية أيضاً. فهي توفر بحسب معيار CIPA 670 لقطة تقريباً لعملية الشحن الواحدة عند استخدام شاشة LCD ، أو 530 لقطة عند استخدام معين النظر. ولتشغيل الكاميرا لوقت أطول بدون انقطاع، يستوعب مقبض VG-C4EM الرأسي الجديد الاختياري بطاريتيNP-FZ100 ، ويمكن للمحوّل المتعدد البطاريات الاختياري (NPA-MQZ1K) استيعاب 4 بطاريات Z. كما يمكن تشغيل الهيكل بواسطة موصل الـ USB. الأكسسوارات الجديدة طرحت سوني مجموعة أكسسوارات جديدة تكمّل كاميرا Alpha 7R IV الجديدة وتشمل:

VG-C4EM مقبض VG-C4EM الرأسي - يتسم بطريقة التشغيل والتحكم والتصميم ذاتها التي تتسم بها كاميرا Alpha 7R IV بما في ذلك مقاومة معززة للغبار والرطوبة وعمر بطارية مضاعف وإمكانية شحن البطارية عبر منفذ USB في الكاميرا.

ECM-B1Mميكروفون ECM-B1M الموجّه - تعمل ثماني وحدات ميكروفون عالية الأداء مع خوارزمية معالجة إشارات تم تطويرها حديثًا لتوفير اتجاهية حادة للغاية ترفض بشكل فعال الصوت خارج المحور. ويتم تحقيق كل ذلك في ميكروفون صغير الحجم بشكل ملحوظ يبلغ طوله 99.3 مم فقط. وعند التوصيل عبر منفذ الوسيط المتعدد بكاميرا Alpha 7R IV التي تحتوي على واجهة صوتية رقمية مدمجة، يتم نقل الإشارة الصوتية مباشرة إلى الكاميرا في شكل رقمي لتفادي أي ضبابية وتدهور في جودة الصورة.

XLR-K3Mطقم محوّل XLR-K3M XLR يتمّ توفير مقبسي XLR/TRS مشتركين ومقبس ميكروفون صغير ستيريو قياس 3.5 مم للدخل. ويمكن تبديل مقبسي XLR/TRS لدخل الخط أو دخل الميكروفون مع إمكانية تحكّم عالية تساعد على تسهيل العمل الذي يلي المعالجة. ويكفي أن تقوم بتوصيل محول XLR بمنفذ الواجهة المتعددة في كاميرا Alpha 7R IV مع دعم واجهة صوتية رقمية لنقل الصوت مباشرةً إلى الكاميرا بشكل رقمي من أجل الحفاظ على جودة الصوت ومنع الضبابية وتدهور الجودة. ويوفر التوصيل الخاص بالصوت والتحكم أقصى قدر من المرونة عند وصل الكاميرا بدعامة أو مسند. SF-M series TOUGH تعتبر بطاقة Ultra-Tough UHS-II SD التي تصل سرعتها الفائقة إلى 277 ميغابايت (قراءة) مثالية للتصوير في الظروف الصعبة ولتسهيل العمل الذي يلي التصوير، حيث زودت ببرنامج استعادة الملفات (المتوافق مع macOS و Windows).

MRW-S3تساهم شريحة USB سريعة للكمبيوتر الشخصي مع قارئ UHS-II SD/microSD يدعمUSB 3.1 الجيل الثاني و USB Power Delivery (USB PD)بمقدار 100 واط في تعزيز فعالية العمل من خلال الاتصال الثابت وفائق السرعة بالكمبيوتر الشخصي أو بمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة.

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التوفّرستكون كاميرا Alpha 7R IV الجديدة الرائدة ذات الإطار الكامل والعدسات القابلة للتغيير متوفرة في دولة الإمارات العربية اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر 2019 بثمن يبلغ 14,999 درهماً. للاطلاع على كافة تفاصيل المنتج، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sony-mea.com/en/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm4 يمكن مشاهدة فيديو كاميرا Alpha 7R IV الجديدة هنا. يمكن مشاهدة فيديو ميكروفون ECM-B1M الجديد .

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اعتبارًا من يوليو 2019، وفقًا لاستطلاع أجرته سوني للكاميرات الرقمية المزودة بمستشعر صورة كامل الإطارتقريباً، الفعال الصور الساكنة. ظروف الاختبار الخاصة بسوني معايير CIPA. اهتزاز الانحراف/التعرج فقط. عدسة Planar T* FE مقاس 50 مم ببعد بؤري F1.4 وZA. إيقاف خفض التشويش مع التعريض الطويل مطلوب تطبيق سطح المكتب Imaging Edge ‏(Remote/Viewer/Edit) الإصدار 2.0 أو أحدث للتكوين. قد لا ينجح تركيب الصورة إذا تسببت حركة الكاميرا أو الهدف في حدوث تأثير ضبابي. تنطبق بعض القيود على الفلاش والأجهزة الأخرى سيتم إطلاق أدوات “Remote”/”Viewer”/”Edit” الإصدار 2.0 في أغسطس 2019 يتم اكتشاف وميض 100 هرتز و120 هرتز فقط. وقد تنخفض سرعة التصوير المتواصل. لا يتوفر التصوير الخالي من الوميض أثناء التصوير الصامت أو وضع تعريض BULB أو تسجيل الأفلام. تدعم الموديلات التي تباع في بعض البلدان / المناطق اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية IEEE 802./g/n ‏(2.4 جيجا هرتز) فقط. قد يكون اتصال 5 جيجا هرتز مقيدًا في بعض البلدان والمناطق سيتم إطلاق Imaging Edge Mobile الإصدار 7.2 في يوليو 2019 مطلوب Imaging Edge Mobile الإصدار 7.2 أو أحدث. “يجب تشغيل ضبط “Cnct. during power off” في الكاميرا ويجب إقران الكاميرا والهاتف الذكي باستخدام تقنية Bluetooth®‎ عبر تطبيق Imaging Edge Mobile يمكنك توصيل هذا المنتج بتلفزيون سوني متوافق مع HDR (HLG)‎ عن طريق كبل USB عند عرض أفلام HDR (HLG)‎ لا يتم تسجيل الصوت. يجب توفر بطاقة SDHC/SDXC الفئة 10 أو أعلى. غير مضمونة لمقاومة الغبار والرطوبة بنسبة 100% يجب تركيب البطارية في الهيكل عندما يتم توفير الطاقة عبر موصل USB ارجع الى صفحة الدعم من سوني للمساعدة للحصول على التفاصيل والمعلومات حول توافق الكاميرا https://www.sony.net/dics/b1m/ ارجع الى صفحة الدعم من سوني للمساعدة للحصول على التفاصيل والمعلومات حول توافق الكاميرا https://www.sony.net/dics/k3m/

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