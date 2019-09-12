سوني الشرق الأوسط وأفريقيا تطرح كاميرا Alpha 7R IV الجديدة

VG-C4EM مقبضVG-C4EMالرأسي - يتسم بطريقة التشغيل والتحكم والتصميم ذاتها التي تتسم بها كاميرا Alpha 7R IV بما في ذلك مقاومة معززة للغبار والرطوبة وعمر بطارية مضاعف وإمكانية شحن البطارية عبر منفذ USB في الكاميرا.
ECM-B1MميكروفونECM-B1Mالموجّه - تعمل ثماني وحدات ميكروفون عالية الأداء مع خوارزمية معالجة إشارات تم تطويرها حديثًا لتوفير اتجاهية حادة للغاية ترفض بشكل فعال الصوت خارج المحور. ويتم تحقيق كل ذلك في ميكروفون صغير الحجم بشكل ملحوظ يبلغ طوله 99.3 مم فقط. وعند التوصيل عبر منفذ الوسيط المتعدد بكاميرا Alpha 7R IV التي تحتوي على واجهة صوتية رقمية مدمجة، يتم نقل الإشارة الصوتية مباشرة إلى الكاميرا في شكل رقمي لتفادي أي ضبابية وتدهور في جودة الصورة.
XLR-K3Mطقم محوّلXLR-K3M XLR يتمّ توفير مقبسي XLR/TRS مشتركين ومقبس ميكروفون صغير ستيريو قياس 3.5 مم للدخل. ويمكن تبديل مقبسي XLR/TRS لدخل الخط أو دخل الميكروفون مع إمكانية تحكّم عالية تساعد على تسهيل العمل الذي يلي المعالجة. ويكفي أن تقوم بتوصيل محول XLR بمنفذ الواجهة المتعددة في كاميرا Alpha 7R IV مع دعم واجهة صوتية رقمية لنقل الصوت مباشرةً إلى الكاميرا بشكل رقمي من أجل الحفاظ على جودة الصوت ومنع الضبابية وتدهور الجودة. ويوفر التوصيل الخاص بالصوت والتحكم أقصى قدر من المرونة عند وصل الكاميرا بدعامة أو مسند. SF-M series TOUGH تعتبر بطاقة Ultra-Tough UHS-II SD التي تصل سرعتها الفائقة إلى 277 ميغابايت (قراءة) مثالية للتصوير في الظروف الصعبة ولتسهيل العمل الذي يلي التصوير، حيث زودت ببرنامج استعادة الملفات (المتوافق مع macOS و Windows).
MRW-S3تساهم شريحة USB سريعة للكمبيوتر الشخصي مع قارئ UHS-II SD/microSD يدعمUSB 3.1 الجيل الثاني و USB Power Delivery (USB PD)بمقدار 100 واط في تعزيز فعالية العمل من خلال الاتصال الثابت وفائق السرعة بالكمبيوتر الشخصي أو بمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة.
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التوفّرستكون كاميرا Alpha 7R IV الجديدة الرائدة ذات الإطار الكامل والعدسات القابلة للتغيير متوفرة في دولة الإمارات العربية اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر 2019 بثمن يبلغ 14,999 درهماً. للاطلاع على كافة تفاصيل المنتج، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sony-mea.com/en/electronics/interchangeable-lens-cameras/ilce-7rm4 يمكن مشاهدة فيديو كاميرا Alpha 7R IV الجديدة هنا. يمكن مشاهدة فيديو ميكروفون ECM-B1M الجديد .
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اعتبارًا من يوليو 2019، وفقًا لاستطلاع أجرته سوني للكاميرات الرقمية المزودة بمستشعر صورة كامل الإطارتقريباً، الفعال الصور الساكنة. ظروف الاختبار الخاصة بسوني معايير CIPA. اهتزاز الانحراف/التعرج فقط. عدسة Planar T* FE مقاس 50 مم ببعد بؤري F1.4 وZA. إيقاف خفض التشويش مع التعريض الطويل مطلوب تطبيق سطح المكتب Imaging Edge (Remote/Viewer/Edit) الإصدار 2.0 أو أحدث للتكوين. قد لا ينجح تركيب الصورة إذا تسببت حركة الكاميرا أو الهدف في حدوث تأثير ضبابي. تنطبق بعض القيود على الفلاش والأجهزة الأخرى سيتم إطلاق أدوات “Remote”/”Viewer”/”Edit” الإصدار 2.0 في أغسطس 2019 يتم اكتشاف وميض 100 هرتز و120 هرتز فقط. وقد تنخفض سرعة التصوير المتواصل. لا يتوفر التصوير الخالي من الوميض أثناء التصوير الصامت أو وضع تعريض BULB أو تسجيل الأفلام. تدعم الموديلات التي تباع في بعض البلدان / المناطق اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية IEEE 802./g/n (2.4 جيجا هرتز) فقط. قد يكون اتصال 5 جيجا هرتز مقيدًا في بعض البلدان والمناطق سيتم إطلاق Imaging Edge Mobile الإصدار 7.2 في يوليو 2019 مطلوب Imaging Edge Mobile الإصدار 7.2 أو أحدث. “يجب تشغيل ضبط “Cnct. during power off” في الكاميرا ويجب إقران الكاميرا والهاتف الذكي باستخدام تقنية Bluetooth® عبر تطبيق Imaging Edge Mobile يمكنك توصيل هذا المنتج بتلفزيون سوني متوافق مع HDR (HLG) عن طريق كبل USB عند عرض أفلام HDR (HLG) لا يتم تسجيل الصوت. يجب توفر بطاقة SDHC/SDXC الفئة 10 أو أعلى. غير مضمونة لمقاومة الغبار والرطوبة بنسبة 100% يجب تركيب البطارية في الهيكل عندما يتم توفير الطاقة عبر موصل USB ارجع الى صفحة الدعم من سوني للمساعدة للحصول على التفاصيل والمعلومات حول توافق الكاميرا https://www.sony.net/dics/b1m/ ارجع الى صفحة الدعم من سوني للمساعدة للحصول على التفاصيل والمعلومات حول توافق الكاميرا https://www.sony.net/dics/k3m/
تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.