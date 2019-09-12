مصرع سيدة تونسية صعقا بالكهرباء بعد هطول أمطار غزيرة تحولت لسيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت امرأة حتفها جنوب تونس، جراء الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول غمرت مناطق عديدة مساء أول من أمس، وفقا لما أعلنه الدفاع المدني التونسى.
وتسبب هطول الأمطار المتواصل مساء الثلاثاء، في ازدحام مروري كبير في مداخل ومخارج العاصمة حيث وصل ارتفاع المياه المتراكمة في بعض المناطق إلى أكثر من متر قبل تراجعها.
وقال مدير عمليات التدخل في الدفاع المدني صالح القربي لإذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة «تمت معاينة جثة مواطنة تبلغ من العمر 39 عاماً إثر تعرضها لصعقة كهربائية، بعد لمسها عموداً كهربائياً في صفاقس».
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