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أول عرض للتصميم الجديد من هاتف سامسونج القابل للطي فيديو
الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
بعد الإطلاق الفاشل لأول هاتف قابل للطي من سامسونج، اضطرت الشركة إلى إعادة تصميم الهاتف ومحاولة إصلاح بعض عيوب التصميم في Galaxy Fold.
وبعد مرور بضعة أشهر، أصبحت الشركة مستعدة لإطلاق الهاتف مع مراعاة جميع مشكلات التصميم، حيث أطلقته أمس بمعرض IFA ببرلين.
ونشرت gsmarena مقطع فيديو لاستعراض الهاتف Galaxy Fold والتعرف على حلول التصميم.
وحلت شركة سامسونج من خلال التصميم الجديد عدة مشكلات في الهاتف منها إمكانية تجمع الغبار والأتربة في ثنيات الجهاز، وسهولة تلف مفصلات عملية الطي، إلى جانب رقة غطاء الحماية وكونه غير صالح لحماية الجهاز.
والهاتف الجديد كما السابق بشاشة 7.3 بوصة أثناء فردها، وتقوم بتشغيل تطبيقات متعددة معًا وعرضها على الشاشتين، كما أن هاتف Galaxy Fold يتضمن كاميرا بثلاث عدسات خلفية وكاميرتين أماميتين في الشاشة المطوية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.