وزير العدل السودانى يؤكد أهمية مراجعة القوانين والاستفادة من تجارب بعض الدول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد الباري أهمية مراجعة القوانين، والاستفادة من تجارب بعض الدول باستخدام التشريعات لضمان استمرارية مؤسسات الدولة دون التأثر بأنظمة الحكم.
وشدد وزير العدل السوداني، خلال لقائه قيادات الوزارة، أمس الأربعاء، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل إجرأء تغيرات مؤسسية وغير مؤسسية لمواكبة التطورات السياسية التي حدثت في السودان.
ودعا إلى إجراء إصلاحات في الوزارة حتى تكون فاعلة في الإسهام في التحول، مشيرا إلى أن هناك خطة لمراجعة النظام القانوني وإصلاح القوانين.
وأوضح عبد الباري أن هناك برامج تحتاج إلى تفعيل بالوزارة على رأسها حوسبة ورقمنة العمل لتيسير العمل والمعاملات، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة وزارة العدل حتى تكون اكثر فاعلية.
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