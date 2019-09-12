شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأعيان الأردنى يدعو الاتحاد الأوروبى لمساعدة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور أكبر وأقوى في عملية السلام في المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وزيادة مساعداته للأردن وإقامة المزيد من الاستثمارات فيه لتمكينه من مواصلة دوره في خدمة اللاجئين السوريين ومواجهة أعباء اللجوء السوري وتحدياته الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء المسئول الأردني مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بايش في العاصمة التشيكية اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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ودعا الفايز المستثمرين ورجال الأعمال في التشيك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن واستغلال موقع الأردن الاستراتيجي، الذي يشكل حلقة وصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا ومنها إلى الولايات المتحدة، ما يجعله منطلقا للأعمال والاستثمارات، الاقليمية، والعالمية، لا سيما وأنه يرتبط، باتفاقيات تجارية حرة، إقليمية، ودولية مهمة، لعدد من المناطق الاقتصادية والتنموية والحرة والصناعية ومجمعات الأعمال .