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عبدالرحمن الأنصاري نائباً للمدير التنفيذي لصحة ينبع

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الخليج - ياسر الحبيشي 0 تبليغ

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الخليج - ياسر الحبيشي

إصدر المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع الأستاذ “عبدالرحمن الميلبي” قراراً بتكليف الأستاذ “عبدالرحمن صالح الأنصاري ”

وذلك للقيام بأعمال ومهام وظيفة  “نائب المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والتشغيل بالمجمع الصحي بمحافظة ينبع”

ويعد ”الأنصاري” من الكفاءات الوطنية الطموحة والجادة التي أثبتت تفوقها بجدارة في جميع المناصب التي كلف بها سابقاً والتي حقق فيها نجاحاً ملموساً في أداء العمل الإداري والمالي،

الجدير بالذكر أن الاستاذ. “عبدالرحمن الأنصاري” عمل بعدة أقسام ومناصب إدارية واستطاع أن يكسب ثقة المسؤولين بصحة المدينة المنورة

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في فترة وجيزة حيث تولى مؤخراً منصب مدير الإدارة المالية والإدارية بالقطاع الصحي بمحافظة ينبع .

وبهذه المناسبة أعرب ” الأنصاري ” عن شكره للمدير التنفيذي على هذه الثقة، مؤكداً مواصلة الجهود والعطاء

نحو تحقيق الأهداف التي تسعى وزارة الصحة لبلوغها والقيام بالمسؤولية التي كلف بها متمنيًا أن يكون هذا التكليف

زيادةً للعطاء وتحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030

صحيفة ” الخليج الإلكترونية “ تبارك للأستاذ . “عبدالرحمن بن صالح الأنصاري” على هذا التكليف وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح.

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