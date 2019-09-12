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شركة فيسبوك توضح لعملائها الخصوصية الجديدة في نظام iOS 13

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قامت شركة فيسبوك Facebook الأمريكية بشرح بعض التفاصيل في سياسة الخصوصية والأمان لمستخدمي نظامي iOS 13 وأندرويد 10.



تأتي هذه الخطوة من فيسبوك لتوضيح التغييرات التي تأتي في موقعها الشهير مع الإصدارات الجديدة لأنظمة الهواتف الذكية.

ورغم أن جوجل Google أصدرت نظام Android 10 مؤخراً، إلا أن نظام التشغيل الجديد ليس متاحاً على نطاق واسع لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

أما نظام تشغيل أبل iOS 13 فإنه يبعد أسبوعين فقط من وصوله لهواتف آيفون، وعندما يصل الإصدار الجديد إلى آيفون، سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين سيستفيدون من تغييرات الخصوصية الجديدة في فيسبوك.

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ومن أبرز التغييرات في سياسة خصوصية فيسبوك ميزة Location permession التي تجعل التطبيق يراقب موقع الهاتف أثناء الاستخدام وعند إغلاق التطبيق يتوقف فيسبوك عن تتبع موقعك.

تأتي هذه الميزة بعد سلسلة من الانتقادات طالت فيسبوك بسبب هشاشة سياسة الخصوصية في التطبيق؛ حيث طالب المستخدمون بإيقاف تتبع مواقعهم بعد التوقف عن استخدام التطبيق.

وبحسب موقع فوربس، ستعمل الميزة عند تحديث الهواتف إلى الإصدارات الجديدة من الأنظمة، وسيتلقى المستخدم تنبيهات تذكره أن التطبيق يتابع موقعه.

وسيقوم نظام أبل الجديد بإرسال إشعارات توضح عدد مرات مراقبة فيسبوك لموقع المستخدم.

حتى الآن لا يعرف متى سيصل إصدار نظام أندرويد 10 إلى الهواتف الذكية، لكن من المتوقع أن يصل النظام خلال الشهر الجاري.