«جموح» تهدي الجمهور الخليجي والعربي «صباحي أنت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدت الشاعرة الإماراتية «جموح» جمهورها الخليجي والعربي أحدث أعمالها بعنوان «صباحي أنت»، وكتبت القصيدة التي غناها المطرب السعودي راشد الماجد، بحروف ملؤها الحب والنور والرومانسية والتفاؤل والإشراق، ففيها أشرقت الشمس وتفتحت الورود وغردت الطيور، فأصبح الصباح «غير» في صور شعرية جميلة. وأعادت الأغنية جمهور الماجد إلى الزمن الجميل، فمطلعها يقول:

صباح الخير منّك غير

يا أجمل ما خلق ربي

أنا احبك يا وجه الخير

ويا روحي.. ويا حُبي

أحبك مثل صوت الطير

وصوت الماي في دربي

واذا تهمس صباح الخير

تبسّم.. وانشرح قلبي

الأغنية لاقت صدى واسعاً بين رواد مواقع التواصل، ومستمعي المحطات الإذاعية الخليجية، وعبر «يوتيوب» واتفق الجميع على جمالها ورقتها وعذوبة كلماتها، وهي من ألحان الفنان الإماراتي فايز السعيد، وتوزيع مهند خضر ومكساج حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وجيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبد الله البلوشي ومن إشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار.