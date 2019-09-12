شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي رئيس وشعب إندونيسيا في وفاة حبيبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن مواساته للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وللشعب الإندونيسي، في وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة الرئيس الإندونيسي الأسبق بحر الدين يوسف حبيبي. جمعتنا به صداقة تاريخية عميقة رسخت علاقات بلدينا الصديقين

وإذ نعرب عن مواساتنا للرئيس جوكو ويدودو وللشعب الإندونيسي ولعائلة الفقيد الكبير، ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان».

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