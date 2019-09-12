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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجّه بتوفير مياه «زلال» لـ 251 مدرسة وحضانة مجاناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس
وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتوفير مياه «زلال» المعبّأة النقية، مجاناً، ل116 مدرسة خاصة في الإمارة، تضم 200 ألف طالب وطالبة، و135 حضانة تضم 6500 طفل وطفلة، لتستفيد من توجيهات سموه 251 مدرسة وحضانة.
كما وجّه سموّه دائرة الأشغال العامة، بالبدء بتنفيذ مشروع مرعى «العوينات»، على مساحة مليون و880 ألف متر مربع، ليخدم مجتمع وأهالي مدينة خورفكان، لتنظيم بيئة الرعي وتوحيدها، وكذلك تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، ووجّه سموّه بإنشاء إنشاء نادي فروسية، ومدينة رياضية في المنطقة، وإضافة 40 عزبة في مرعى سهيلة المشترك، لتخدم أهالي منطقة السويح.
قال الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبثّ من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: انهالت على مكاتب الهيئة أمس الأول، الثلاثاء، الكثير من رسائل الشكر والتحية والامتنان إلى الوالد صاحب السموّ حاكم الشارقة، على قلبه الكبير، وحرصه على توفير المياه المعبّأة بأحدث المواصفات العالمية من مصنع زلال.
وفي المرحلة الأولى زوّدنا 114 مدرسة حكومية و27 حضانة، بمياه الشرب المعبّأة، مجاناً، واستكمالاً للعمل، وجّهَنا سموّه، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالمرحلة الثانية وهي المدارس الخاصة، بتوزيع مياه الشرب على 116 مدرسة خاصة، تضم 200 ألف طالب وطالبة، وعلى 135 حضانة، تضم 6500 طفل وطفلة.
وأضاف الليم، أن المياه حصلت على شهادات جودة عالمية عدة، أبرزها «الأولى في تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في المصنع»، و«الجودة العالمية في الإدارة والقيادة وصحة الإنسان»، نتيجة جهد ومتابعة من صاحب السموّ حاكم الشارقة، كما تحمل مياه «زلال»، علامة الجودة الإماراتية، التي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وتستخلص هذه المياه من آبار منطقة «حمدة»، التي سمّيت بهذا الاسم بسبب كثرة حمد الناس لمياه الآبار الموجودة فيها.
وأكد الليم، أن الهيئة ستبدأ على الفور بتنفيذ توجيهات سموّه، وتوفير المياه وأسطول سيارات لتوصيلها إلى المدارس الخاصة والحضانات، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
مرعى العوينات
وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، في مداخلة هاتفية عبر البرنامج: وجّهَنا صاحب السموّ حاكم الشارقة، بإنشاء مرعى «العوينات» في مدينة خورفكان، على مساحة مليون و800 ألف متر مربع، خلف «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، ليعمل على تنظيم عملية الرعي وتوفير الأعلاف وحماية المواشي. ووجّه سموّه بإنشاء نادٍ للفروسية ومدينة رياضية في المنطقة، وبإضافة 40 عزبة في مرعى سهيلة المشترك، لتخدم أهالي منطقة السويح، علماً بأن المرعى يخدم منطقتي سهيلة والزبيدة أيضاً.
وأضاف: تنشئ الدائرة مرعى سهيلة، ليكون نموذجاً للمراعي الأخرى المزمع إنشاؤها في الإمارة، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتنظيم الرعي، والاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية، واستغلال تربية المواشي بطريقة سليمة. وانتهت الدائرة من إنشاء الأسوار الشبكية المحطية بالمرعى التي يبلغ طولها أكثر من 15 ألف متر، وارتفاعها 2.5 متر، كما يجري العمل على العزب والمباني الإدارية، وخصّصت 80 عزبة داخل المرعى، لمصلحة مربّي الماشية، موزعة بالتساوي بين منطقتي زبيدة وسهيلة، أحدها يقع شرق المرعى والآخر غربه، والثالث المزمع إنشاؤه في المنطقة الرئيسية، لخدمة أهالي السويح، جاء بناء على توجيه صاحب السموّ حاكم الشارقة، ليصبح مجموع العزب 120 عزبة.
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