سلطان يوجّه بتوفير مياه «زلال» لـ 251 مدرسة وحضانة مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتوفير مياه «زلال» المعبّأة النقية، مجاناً، ل116 مدرسة خاصة في الإمارة، تضم 200 ألف طالب وطالبة، و135 حضانة تضم 6500 طفل وطفلة، لتستفيد من توجيهات سموه 251 مدرسة وحضانة.

كما وجّه سموّه دائرة الأشغال العامة، بالبدء بتنفيذ مشروع مرعى «العوينات»، على مساحة مليون و880 ألف متر مربع، ليخدم مجتمع وأهالي مدينة خورفكان، لتنظيم بيئة الرعي وتوحيدها، وكذلك تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، ووجّه سموّه بإنشاء إنشاء نادي فروسية، ومدينة رياضية في المنطقة، وإضافة 40 عزبة في مرعى سهيلة المشترك، لتخدم أهالي منطقة السويح.

قال الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبثّ من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: انهالت على مكاتب الهيئة أمس الأول، الثلاثاء، الكثير من رسائل الشكر والتحية والامتنان إلى الوالد صاحب السموّ حاكم الشارقة، على قلبه الكبير، وحرصه على توفير المياه المعبّأة بأحدث المواصفات العالمية من مصنع زلال.

وفي المرحلة الأولى زوّدنا 114 مدرسة حكومية و27 حضانة، بمياه الشرب المعبّأة، مجاناً، واستكمالاً للعمل، وجّهَنا سموّه، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالمرحلة الثانية وهي المدارس الخاصة، بتوزيع مياه الشرب على 116 مدرسة خاصة، تضم 200 ألف طالب وطالبة، وعلى 135 حضانة، تضم 6500 طفل وطفلة.

وأضاف الليم، أن المياه حصلت على شهادات جودة عالمية عدة، أبرزها «الأولى في تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة في المصنع»، و«الجودة العالمية في الإدارة والقيادة وصحة الإنسان»، نتيجة جهد ومتابعة من صاحب السموّ حاكم الشارقة، كما تحمل مياه «زلال»، علامة الجودة الإماراتية، التي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وتستخلص هذه المياه من آبار منطقة «حمدة»، التي سمّيت بهذا الاسم بسبب كثرة حمد الناس لمياه الآبار الموجودة فيها.

وأكد الليم، أن الهيئة ستبدأ على الفور بتنفيذ توجيهات سموّه، وتوفير المياه وأسطول سيارات لتوصيلها إلى المدارس الخاصة والحضانات، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.