خليفة يمنح السفير الإيطالي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.. و«وسام زايد الثاني» لسفير الهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في العديد من المجالات.

قلَّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير الإيطالي الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير الإيطالي بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات كافة.

من جانبه أعرب ليبوربو ستيلليلنو عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما منح صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، نفديب سينج سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات. وقلَّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير الهندي الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والهند في المجالات كافة.

من جانبه أعرب نفديب سوري عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله».. مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

(وام)