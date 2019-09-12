«اقتصادية دبي»: تفاؤل عام يرفع مؤشر ثقة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال للربع الثاني من عام 2019، أن أسواق ومشاريع التصدير الجديدة والمشاريع التي تم إطلاقها قبل معرض «إكسبو 2020 دبي» تسهم في دعم النشاط الاقتصادي في دبي، لاسيما في قطاعي التجارة والبناء، في الوقت الذي تبدي فيه الشركات ثقة عالية إزاء تحقيق نتائج أفضل في الأشهر المقبلة. وكشف المؤشر الربعي الذي أعدته اقتصادية دبي ارتفاعاً بمعدل 2.2 نقطة، ليصل إلى 114.9 في الربع الثاني من العام الجاري 2019، مقارنة بِ112.7 نقطة للفترة ذاتها من العام 2018، مع تفاؤل عام بتحقيق مبيعات أكبر وأرباح أعلى في أنشطتهم.

أظهرت نتائج المؤشر أن 83% من الشركات في دبي صنفت وضعها بالجيد والمستقر في الربع الثاني من 2019. وارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع تحسن الوضع التجاري إلى 46% في الربع الثالث 2019، مقابل 45% في الربع الثالث من العام 2018 في حين توقعت 43% من الشركات الاستقرار في وضعها التجاري.

وتواصل الشركات الكبيرة الحفاظ على توقعات أقوى مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث سجل المؤشر المركب لثقة الأعمال 118.3 و109.9 نقطة للربع الثالث 2019 على التوالي. وعلى ضوء نجاح دبي في الترويج لمكانتها كسوق تصدير تنافسي، تتطلع 22% من الشركات للتصدير إلى أسواق جديدة خلال الربع الثالث من 2019، مع التركيز على الأسواق الجديدة الرائدة سعياً إلى تنويع الصادرات، بما في ذلك الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي: «تسعى الشركات في دبي إلى دخول مسارات جديدة واغتنام الفرص المتاحة، على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي العام. تمكنت الشركات في دبي من الحفاظ على قدرتها التنافسية، في الوقت الذي تتطلع فيه للوصول إلى مستوى أعلى، حيث تساعد منظومة التدابير والإجراءات التي تبنتها الحكومة في تعزيز سهولة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة».

وعند مقارنة التوقعات بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية، يظهر بوضوح أن القطاع التجاري يحتفظ بأقوى التوقعات المتعلقة بإيرادات المبيعات وأحجام التداول والأرباح والتوظيف وطلبات الشراء الجديدة، مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات للربع الثالث من العام الجاري. وبشكل عام، فإن ما نسبته 50% من الشركات تأمل في تحقيق تحسن بإيراداتها خلال الربع ذاته، وبشكل أساسي من حيث تسجيل أحجام أعلى، بينما أعرب 33% من الشركات عن توقعات بتحقيق عائدات مستقرة.

وأظهرت التوقعات بخصوص حجم التداول زيادة سنوية، حيث ارتفع صافي الربح من 29% في الربع الثالث 2018 إلى 31% في الربع الثالث 2019، ويعزى ذلك أساساً إلى التفاؤل حول «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى توقعات حول استقطاب عملاء إضافيين، وإطلاق مشروعات جديدة، والتحسن الذي سيطرأ على ظروف السوق. وعلى صعيد متصل، تنعكس توقعات زيادة الأحجام والإيرادات على تقديرات الأرباح.

ويبدي قطاع التجارة الأعلى ثقة في توقعاته بشأن أحجام المبيعات وأسعار البيع والإيرادات والأرباح والتوظيف وطلبات الشراء الجديدة، مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات وعلى مستوى الخدمات، يعد قطاع البناء الأكثر تفاؤلاً بشأن حجم المبيعات في الربع الثالث 2019، حيث بلغ صافي الربح 41%، نظراً لزيادة عدد المشروعات الجديدة، والتحسن المتوقع في ظروف السوق. وعلى مستوى الأنشطة التجارية، كان قطاع السيارات (قطع الغيار) الأكثر تفاؤلاً بشأن الأحجام للربع الثالث 2019.

ويعد المصدرون الأعلى تفاؤلاً ضمن مجتمع الأعمال عموماً، حيث سجل المؤشر المركب للأعمال درجات قدرها 115.9 و114.9 نقطة على التوالي. وتحدو مجتمع التصدير توقعات أقوى من الشركات الموجهة نحو السوق المحلية في معظم العوامل التي تم تقييمها في الدراسة. ومع ذلك، أظهرت الشركات الموجهة للسوق المحلية توقعات أعلى للتوظيف. وتواصل الشركات الكبيرة تفاؤلها العالي مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة إزاء أسعار البيع المتوقعة ومستويات الأجور وحجم التداول وطلبات الشراء الجديدة. ومع ذلك، أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة توقعات أفضل إزاء الإيرادات والأرباح بنسبة طفيفة. وخلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تعتزم 30% من الشركات توسيع مقرات أعمالها الحالية، إذ تبدي شركات التصنيع أعلى مستوى من التفاؤل بشأن خطط توسيع قدراتها، مقارنة بالخدمات والشركات التجارية.