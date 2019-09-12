محمد بن زايد يعيد تشكيل مجالس أمناء أربع مؤسسات حكومية

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أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي 6 قرارات، بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وإعادة تشكيل مجالس إدارات أبوظبي الرياضي وجامعة محمد الخامس، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، وتعيين وكيل لدائرة التنمية الاقتصادية، وأمين عام لهيئة البيئة، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

فقد أصدر سموّه قرار ولي العهد رقم 27، لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، نائباً للرئيس، وحسين الحمادي، وسارة عوض مسلم، والدكتور ماجد النعيمي، ومحمد الظاهري، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُنفذ القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 4 يوليو 2019.

والقرار رقم 31، لسنة 2019، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وعضوية الدكتور يوسف الشرياني، ومحمد الهاملي، ومحمد الرميثي، والدكتور عارف الحمادي، وعبد الله الحميدان، ومحمد المحمود، وسويدان الظاهري. ونص القرار أن مدة عضوية المجلس سنتان قابلة للتجديد. ويُنفذ القرار من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 4 يوليو 2019.

والقرار رقم 32 لسنة 2019، بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد الخامس/ أبوظبي، برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، وعضوية الدكتور محمد بني ياس، والدكتورة كريمة المزروعي، والدكتور سعيد أمزازي، ومحمد غاشي، والدكتور جمال الدين الهاني. ونص القرار على أن مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينفذ من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 17 يوليو 2019.

والقرار رقم 33 لسنة 2019، بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية، برئاسة سارة مسلم، وعضوية مريم المهيري نائبة للرئيسة، وعامر الحمادي، واللواء علي الظاهري، وغنام المزروعي. ونص القرار أن مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينفذ من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 23 يوليو 2019.

والقرار رقم 34 لسنة 2019 بتعيين راشد البلوشي وكيلاً لدائرة التنمية الاقتصادية. وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 23 يوليو 2019.

والقرار رقم 35 لسنة 2019 بتعيين الدكتورة شيخة الظاهري، أمينة عامة لهيئة البيئة - أبوظبي. وينفذ القرار من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 23 يوليو 2019.