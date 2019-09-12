صور اللبنانية تستضيف «أيام فلسطين الثقافية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هناء توبي

بعد توقفه لأربعة أعوام، يعود مهرجان «أيام فلسطين الثقافية» في دورة ثانية خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، حيث تنظمه ادارة «مسرح إسطنبولي» و«جمعية تيرو للفنون»، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومؤسسة دروسوس، وبلدية صور، والاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان، ويتضمن المهرجان مجموعة عروض يستضيفها «المسرح الوطني اللبناني» في مدينة صور.

ويهدف المهرجان إلى إبراز الثقافة والتراث الفلسطينيين، عبر تنظيم مجموعة عروض مسرحية، وسينمائية، وموسيقية، إلى جانب ندوات ومعارض ومعارض للفنون التشكيلية، بغية الإسهام في الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي إن الدورة الثانية من المهرجان ستوجَّه تحية إلى شخصيات فنية، وأدبية راحلة أسهمت في إبراز الفن الفلسطيني، أمثال الكاتب والأديب سلمان الناطور، والفنانة ريم البنا، والشاعر سميح القاسم، ورسام الكاريكاتير ناجي العلي، والمخرج والمصوّر هاني جوهرية، والتشكيلي كمال بلاطة.

يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان، انطلقت أيضاً من مدينة صور عام 2015، وشملت وقتها مجموعة أنشطة فنية ركزت على الأغنيات والمسرحيات الشعبية التراثية، والأزياء الفلكلورية أيضاً، ووجهت تحية إلى الفنانين غسان مطر ومحمود سعيد.