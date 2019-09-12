شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شرطة مكة المكرمة تكشف حقيقة اختطاف طفل أمام مدرسة فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شرطة منطقة مكة المكرمة فى المملكة العربية السعودية، اختطاف طالب أمام أحد المدارس، مؤكدة أنه مزاح بين الأصدقاء فقط.

وقال الحساب الرسمى لإمارة مكة عبر حسابها على تويتر: "لاصحة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعى عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحى الأجواد فى جدة"، موضحة أن الأمر لا يتعدى كونه مُزاح بين مجموعة من الأصدقاء.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أوضح المتحدث الإعلامى بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعنوان "حى الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الاثنين، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة"، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أى بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة، وبالتحرى عنها في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وأخذ إفاداتهم التى أوضحوا من خلالها أن المشهد كان مزاحاً بينهم.

Advertisements

وقد باشرت الجهات المختصة استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. والله ولي التوفيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو قالوا أنع عمليه خطف لتلميذ من المدرسة، قبل أن توضح شرطة مكة الحقيقة كاملة.