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ميركل تحذر من خطورة الأوضاع فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء من خطورة الأوضاع في ليبيا.

 

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وذكرت قناة (روسيا اليوم) -في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن ميركل أبلغت أعضاء المجلس الأدنى في البرلمان الألماني (بوندستاج) أن الموقف فى ليبيا ينطوى على مخاطر من شأنها زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية بأسرها".

 

وقالت ميركل "إن الموقف في ليبيا يتطور بذات الأبعاد التي حدثت في سوريا، ومن ثم فقد بات ضروريا أن نبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان عدم تحوله إلى حرب بالوكالة وألمانيا سوف تقوم بدورها من أجل تحقيق هذا الهدف". 

وتابعت "إن الأوضاع في إفريقيا ككل سوف تتعرض لعدم الاستقرار حال عدم استقرار ليبيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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