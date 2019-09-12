الجزائر تتخلى عن قاعدة 51/49 المقيدة للاستثمار الأجنبي

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
قررت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، التخلي عن قاعدة كانت معتمدة في الشراكة مع الأجانب في مشاريع استثمارية محلية تسمى قاعدة 51/49، والتي كانت محل انتقادات من شركات دولية ووصفتها تقارير دولية بأنها نقطة سوداء في مناخ الأعمال في البلاد.
جاء ذلك في بيان للحكومة توج اجتماعا لها خصص لدراسة النسخة الأولية لمشروع الموازنة السنوية لعام 2020.
وأفاد البيان، أنه تقرر "تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمئة، المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا، والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية" دون تحديدها.
وتطبق الجزائر قاعدة الشراكة الأجنبية، تقوم على أساس منح 51 بالمئة للطرف الجزائري، و49 بالمئة للجهة الأجنبية، وهذا في كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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