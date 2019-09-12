إسرائيل تغير على أهداف في غزة تقول إنها "تابعة لحماس"

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي ليلة الأربعاء- الخميس، أن مقاتلاته الحربية أغارت على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش، واطلعت الخليج 365 عليه: "لقد جاءت الغارات ردًّا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم".

وأضاف: "سيواصل جيش الدفاع العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل ويعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".

ودوت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، جراء إطلاق الصواريخ من غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.