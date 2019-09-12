روسيا تعرب عن مخاوفها من تصاعد التوتر عقب إعلان "نتنياهو"

موسكو / ديمتري تشيرجيو / الخليج 365

أعربت الخارجية الروسية عن مخاوفها من تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم المستوطنات "غير الشرعيّة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان، الأربعاء، أن تنفيذ وعود نتنياهو يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوتر في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام بين إسرائيل والعرب.

وأكد البيان على ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية.

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والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال فوزه بالانتخابات المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية واسعة، لازالت تتوالى لليوم الثاني.

وأدانت الإعلان كل من تركيا والسويد وألمانيا والسعودية والبحرين، وفلسطين، والأردن، إضافة إلى لبنان والكويت، فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، بناءً على طلب من السعودية رئيس الدورة الحالية بالمنظمة.

ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسًا شديدًا، ويأمل في تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.