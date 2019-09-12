الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفق على التفاوض الشهر المقبل في جوبا

الخرطوم / الخليج 365

أعلن المتحدث باسم المجلس السيادي بالسودان، محمد الفكي سليمان، الخميس، بدء التفاوض بين الحكومة، والحركات المسلحة الشهر المقبل في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.

وبحسب تصريحات أدلى بها فكي، للأناضول، جرى توقيع اتفاق المبادئ اليوم الأربعاء في جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة.

وأوضح الفكي أن "اتفاق المبادئ اشتمل، على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، والوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ومساعدة المتضررين في مناطق النزاعات".

ووقع على إعلان المبادئ، عضو المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ممثلا للحكومة السودانية، وقادة الجبهة الثورية، وقائد الحركة الشعبية/ شمال عبد العزيز الحلو، والرئيس سلفاكير ميارديت كشاهد على الاتفاق.

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ونوَّه الفكي بأن "المجلس السيادي التزم بإطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادة الحركات المسلحة، تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين".

ونص إعلان المبادئ، الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، على أن يتم بدء التفاوض في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتضم الجبهة الثورية السودانية 3 حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دارفور/ غرب.

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