الامارات :”فوز” تشارك فى مؤتمر الطاقة العالمي الـ”24″

تشارك منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ” فوز” في مؤتمر الطاقة العالمي الـ”24″ و المعرض المصاحب له الذي يعقد تحت شعار “الطاقة من أجل الازدهار” بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الحالي .

تهدف منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ” فوز” بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة باتباع نهج الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية إلى إيجاد فرص استثمارية للشركات العالمية و سوق واعد لعمل القطاع الخاص في الدولة .

المصدر:وام

و يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة دخول شركات محلية وإقليمية وعالمية وغيرها المنطقة لتخزين النفط وتصديره ما يوفر للشركات العاملة في الإمارات فرصاً كثيرة للعمل والتوسع والتمدد والتخصص إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في قطاع الطاقة العالمي بما يضمن لها البقاء في صدارة الركب و ترسيخ المكانة المرموقة للدولة مزوداً موثوقاً ومسؤولاً لموارد الطاقة في الأسواق العالمية.

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و تعتبر منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ” فوز” من أهم المناطق الحيوية في منطقة الشرق الأوسط و آسيا و تحتل مكانا مرموقا عالميا في مجال تخزين النفط ومشتقاته والصناعات القائمة عليها منذ تأسيسها سنة 2011 بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة .

و حققت ” فوز” نموا كبيرا منذ تأسيسها في مجال المشاريع الاستثمارية البترولية في المنطقة ولا تزال تحقق هذا النمو من خلال خطط استقطاب استثمارات عالمية كبرى.

و تستوعب هذه المنطقة طاقة تخزينية تقدر بـ 70 مليون برميل سنويا بمجموع خزانات 338 خزان بترول في المنطقة تتشكل في شركات عالمية قائمة في المنطقة تدير عملياتها من خلال المنطقة و من ضمنها شركة ” في تي تي آي فجيرة تيرمينالز ليمتد” VTTI والتي تشارك في هذا الحدث العالمي من خلال تواجدها في المؤتمر وتمتلك خزانات نفط بطاقة تخزينية تقدر بـ 1.6 مليون متر مكعب وتدير مصفاتين للبترول بطاقة إنتاجية تقدر بـ 80 ألف برميل يوميا لكل مصفاة.

و تلعب هذه المنطقة البترولية دوراً كبيراً نظراً لقدرتها على دعم دور الإمارات في المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة فضلا عن دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضمان استمرارية تصدير النفط وأيضاً عبر توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تحريك عجلة المصانع والموردين المحليين.