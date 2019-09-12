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احذر ى سيدتي من تناول هذه الأشياء أثناء الحمل

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

اختبار حمل

كتب الخليج 365

يعتبر الحمل وقتًا دقيقًا وهاماً جدًا للمرأة فهي تقوم بتغذية طفلًا ، وتحتاج إلى التأكد من أن هي وطفلها الذي لم يولد بعد في أمان .



ولتأكد من سلامة الأم وجنينها هناك بعض الأطعمة التي يجب على الأم تجنبها حقًا أثناء تلك الفترة حتى يخرج طفلها بسلام. في السطور التالية سنذكر لك سيدتي ستة من هذه الأشياء.

١- الكحوليات دعنا نبدأ بأخطر شئ من بينهم على الإطلاق ألا وهو الكحول. تم إجراء العديد من الدراسات والتي توصلت جميعها إلى أن الكحول، مهما كانت كميته قليل، غير آمن أثناء الحمل. طفلك النامي ، إذا تعرض للكحول يمكن أن يوقف هذا النمو أو يؤثر عليه . علاوة على ذلك ، اعتمادًا على مقدار وتوقيت الشرب يمكن أن يؤدي إلى متلازمة الجنين الكحولية أو غيرها من مشاكل التنمية.

كما أن الكحول مضر للغاية لنمو الطفل، لذا يجب ألا تستهلك المرأة أثناء الرضاعة لأنه قد يشكل مخاطر ضارة. في الواقع ، وجدت دراسة نشرت في المعهد الوطني لإدمان الكحول والكحوليات أن الأطفال يحصلون ، في المتوسط ، على حليبًا أقل بنسبة 20 في المائة خلال 3 إلى 4 ساعات بعد استهلاك أمهاتهم لمشروب كحولي. ووجدت أبحاث أخرى أن انخفاض الاستهلاك يرجع إلى انخفاض إنتاج الأم.

٢- الأسماك النية أو غير المطهية جيدا أو المحار

في حين قد يقول البعض خلاف ذلك ، فإن كلا من مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) يوصيان بأن تأكل النساء الحوامل فقط الأسماك والمحار التي تم طهيها إلى 145 درجة فهرنهايت.

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أثناء الحمل ، يضعف الجهاز المناعي للمرأة ، كي لا يهاجم الجسم الطفل الذي يمكن أن ينظر إليه ككائن غريب. نظرًا لهذا الحدث الرهيب ، تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للأمراض المنقولة بالغذاء مثل داء الليستيريات ، وهي عدوى رهيبة يمكن أن تهدد حياة الأم والجنين.

3. الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق

عند الحديث عن الأسماك ، دعنا نستبعد أيضًا سمك القرش وسمك أبو سيف وسمك الماكريل لأن جميعها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق.

الزئبق هو عنصر يمكن أن يتراكم في المحيطات والبحيرات . وعندما يحدث ذلك ، يتحول إلى ميثيل الزئبق ، وهو سم عصبي موجود في معظم الأسماك على الأقل بكميات ضئيلة. ومع ذلك ، في الأسماك المذكورة أعلاه ، وجدت بكميات أعلى ، ويمكن أن تكون سامة للجهاز العصبي.

4. الكافيين

نعم ، هناك العديد من الدراسات المتضاربة حول الكافيين والحمل ، ومع ذلك ، دعونا نلقي نظرة أعمق على الكافيين.

الكافيين نفسه منبه للجهاز العصبي المركزي ومدر للبول. خصائصه المنشطة تزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب للأم والجنين الذي لم يولد بعد. تجعلك مدرات البول بحاجة إلى التبول بشكل متكرر وقد يؤدي ذلك إلى الجفاف. رغم أنك قد تكون قادرة على التعامل مع كميات الكافيين التي يستقبلها جسمك ، إلا أن طفلك لا يستطيع ذلك.

أخيرًا ، توصلت الدراسات إلى وجود صلة بين استهلاك الكافيين والإجهاض ، حيث ينصح الباحثون أن تتجنب النساء شربه خلال الأشهر الثلاثة الأولى ويذكر البعض انه يمكن أن يكون استهلاك الأم اليومي من الكافيين خلال الحمل أقل من 200 ملغ يوميًا .

5. البيض الغير مطهو جيدا

والسبب في ذلك هو أن البيض قد يحتوي على السالمونيلا ، واذا لم يتم طهيه جيدًا ، لا يمكنك التأكد من عدم إصابتك بها. والسالمونيلا هو مرض فظيع ينقله الطعام ويسبب عدوى خطيرة في الأمعاء.

ويجب أيضا الإبتعاد عن الأطعمة الأخرى التي تحتوي على البيض النيئ مثل المايونيز والآيس كريم محلي الصنع أو الكسترد والصلصات الهولندي.