Advertisements Advertisements

بالتواريخ.. متى تطرح أبل تحديثات أنظمة تشغيلها المختلفة

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أيفون

كتب الخليج 365

خلال فعاليات مؤتمر أمس، أعلنت شركة أبل عن طرح التحديثات الخاصة بنظام iOS 13 و iPadOS watchOS 6، جنبا إلى جنب الإعلان عن iphone 11 و iphone 11 pro و iphone 11 pro max، حيث كشفت الشركة عن موعد طرح أحدث أنظمة تشغيل لها في التواريخ التالية، وفيما يلى نستعرض أبرز التحديثات:



سيكون نظام التشغيل iOS 13 متاحًا في 19 سبتمبر لأجهزة iPhone 6s والإصدارات الأحدث.

Advertisements

- سيوفر نظام iOS 13.1 ميزات برمجية إضافية بما في ذلك اقتراحات AirDrop، بداية من 30 سبتمبر

- سيكون iPadOS متاحًا في 30 سبتمبر لأجهزة iPad Air 2 والإصدارات الأحدث ، وجميع طرز iPad Pro ، و iPad 5th جيل والإصدارات الأحدث ، و iPad mini 4 والإصدارات الأحدث.

- سيتوفر تحديث watchOS 6 لـ Apple Watch Series 3 في وقت لاحق في 19 سبتمبر ول Apple Watch Series 1 و 2 في وقت لاحق هذا الخريف.

وأوضحت الشركة أن انظمة تشغيلها الجديدة توفير العديد من المميزات، حيث يوفر iOS 13 مظهرًا جديدًا دراماتيكيًا مع Dark Mode وطريقة أكثر خصوصية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات، أما iPadOS فيوفر عدد من المميزات لأجهزة أيباد، كما تتوفر ميزات إضافية تتعلق بالصحة واللياقة البدنية مع watchOS 6