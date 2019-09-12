Advertisements Advertisements أيفون 11 وأيفون 11 برو.. أبرز الفروق والاختلافات بين الهاتفين الأربعاء 11 سبتمبر 2019 أيفون 11 برو كتب الخليج 365 أزاحت شركة أبل الستار أمس فى عن ثلاثة هواتف أيفون جديدة، وهى أيفون 11 وأيفون 11 برو، وأيفون 11 ماكس، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين هاتفى أيفون 11 وأيفون 11 برو:

مساحة الشاشة: أيفون 11: تبلغ 6.1 بوصة. أيفون 11 برو: 5.8 بوصة. دقة الشاشة: أيفون 11: تبلغ 828×1792 بيكسل. ايفون 11 برو: تبلغ 1125×2436 بيكسل. الكاميرا الخلفية: ايفون 11: كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل. ايفون 11 برو: كاميرا ثنائية 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: ايفون 11: 12 ميجا بيكسل. ايفون 11 برو: 12 ميجا بيكسل. Advertisements المعالج: ايفون 11: معالج A13 Bionic. ايفون 11 برو: معالج A13 Bionic. الذاكرة الداخلية: ايفون 11: 256 جيجا بايت. ايفون 11 برو: 512جيجا بايت. ذاكرة الوصول العشوائي: ايفون 11: 4 جيجا بايت. ايفون 11 برو: 6 جيجا بايت. الأبعاد: ايفون 11: 150.9 x 75.7 x 8.4 mm ايفون 11 برو: 144 x 71.4 x 8.1 mm الوزن: ايفون 11: 194 جرام. ايفون 11 برو: 188 جرام. الألوان: ايفون 11: الأسود، الأخضر، الأصفر، البنفسجي، الأحمر، الأبيض. ايفون 11 برو: الذهبي، الرمادي، الفضي والأخضر Advertisements Advertisements

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