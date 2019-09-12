العلماء يكتشفون الماء في كوكب قد يصلح للحياة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

كشفت مجلة " نيتشر أسترونومي" العلمية، عن تمكن العلماء من اكتشاف الماء في الغلاف الجوي لكوكب يحمل اسم "K2-18b" ، وهو الأمر الذي يجعله مرشحا معقولا للبحث عن حياة فيه.



ويقول العلماء إن نسبة المياه في الغلاف الجوي بهذا الكوكب تصل إلى 50 في المئة من الغلاف، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ في غضون 10 سنوات، يمكن أن تتمكن التلسكوبات الحديثة من تحديد ما إذا كان الكوكب يحتوي على غازات يمكن أن تنتجها الكائنات الحية.

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وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الأستاذة في كلية لندن الجامعية، جيوفانا تينيتي، إن الاكتشاف مدهش، مضيفة أنها هذه المرة الأولى التي نكتشف فيها مياه في كوكب يقع في منطقة النطاق الصالح للحياة حول نجم، وعادة ما تكون درجة الحرارة في هذه المنطقة متوافقة مع وجود حياة.

ويعني علماء الفلك بالنطاق الصالح للحياة، المنطقة التي يكون فيها الكوكب على مسافة من نجمه تجعله مؤهلا لنشوء حياة على سطحه.

ويبعد الكوكب المكتشف حديثا عنا نحو 111 سنة ضوئية، أي ما يعادل 650 مليون ميل، لذلك من الصعب إرسال مسبار إليه من أجل استكشافه.

ولذلك، فإن الحل الوحيد أمام العلماء حاليا هو انتظار الجيل القادم من التلسكوبات الفضائية التي من المتوقع ابتكارها خلال العقد المقبل، ويعول عليها في اكتشاف الغازات في الغلاف الجوي في هذا الكوكب وتنتجها حصرا الكائنات الحية.