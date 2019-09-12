الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مناطق في شمال غزة (فيديو)

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت موقع عسقلان غرب بيت لاهيا، بصاروخي استطلاع أعقبهما استهداف بالطيران الحربي بـ 4 صواريخ.

وبحسب موقع وكالة "شهاب" الفلسطينية، "تصدت المقاومة الفلسطينية لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية وأطلقت النار 3 مرات صوبها، ما أدى لانطلاق صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة".

وأفادت الوكالة عن وسائل إعلام عبرية، "بإصابة مستوطنة بجراح متوسطة أثناء محاولتها الهروب لحظة انطلاق صافرات الانذار".

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ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد.

وأطلقت، ظهر اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قامت دبابة قبل قليل بقصف موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".