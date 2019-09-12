شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين فى المغرب إلى 18 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محكمة الاستئناف فى سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، عن تأجيل محاكمة متهمين باغتيال سائحتين اسكندنافيتين، إلى 18 ديسمبر المقبل.

ووفقا لصحيفة هسبريس المغربية، قرّرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئنافى ثانى جلسات محاكمة المتّهمين فى جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين بجماعة أمليل، تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدّفاع.

وتدخلُ قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين فى منطقة "شمهروش"، بإقليم الحوز، منعطفاً جديداً من مراحل التّقاضى، مع انطلاقِ جلسات الاستئنافِ التى ستعيدُ الجريمة التى هزّت المملكة أواخر العام الماضى إلى الواجهة.

وقالت حفيظة المقساوى، المحامية بهيئة الرباط التى ترافع عن منفِّذى الجريمة الإرهابية عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطى وعبد الرحمان خيالى، الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بعقوبة الإعدام، إن المحاكمة تمرّ فى ظروف عادية وقد لمسنا كافة ضمانات المحاكمة العادلة خلال المرحلة الابتدائية".

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ومثل أمام قاضى محكمة الاستئناف 24 من المتّهمين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، تتابعهم محكمة الإرهاب بسلا بتهم تتراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية"، و"الإشادة بالإرهاب"، و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة إلى الآخرين.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترجر يسبرسن، 24 عاما، والنروجية مارين أولاند، 28 عاما، واعترف المتهمون الرئيسيون الثلاثة بجريمتهم، وقضت محكمة مختصة فى قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط فى 18 يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطى (33 عاما) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية، ولم تطبق عقوبة الاعدام فى المغرب منذ 1993.