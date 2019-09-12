شكرا لقرائتكم خبر عن تلفزيون الاحتلال: حماس أبلغت مصر أنها لا تقف وراء إطلاق صواريخ على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمى الإسرائيلى مساء اليوم خلال نشرته المسائية أن السلطات المصرية تواصل مساعيها لنزع فتيل الأزمة والتوتر بين حركة حماس وإسرائيل عقب التصعيد الأخير. وقال التلفزيون الإسرائيلى أن حركة حماس أبلغت السلطات المصرية عبر وسيطها بأنها غير مسئولة عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وأنها لا تقف وراء إطلاق القذائف الصاروخية .

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