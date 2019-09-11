شكرا لقرائتكم خبر عن فُقد منذ 12 يوماً بالرياض.. أسرة الشاب «السلمي» تناشد مساعدتها في البحث عنه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ناشدت أسرة الشاب عطا الله جبر الدملوكي السلمي، مساعدتها في البحث عن ابنهم المفقود منذ يوم السبت 1 / 1 / 1441هـ في شرق الرياض. ويبلغ الشاب عطا الله جبر السلمي 34 عاما، وفقد بسيارته من نوع (كامري – أجرة 2016)، لوحة رقم (أ د ك 3283)، في حي المونسية في الرياض. Advertisements وناشدت أسرة الشاب المفقود من يجده أو لديه معلومات تساعد في العثور عليه التواصل معهم.

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