«مكافحة التستر»: الدفع الإلكتروني إلزامي لمحطات الوقود والخدمات التابعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن مبادرة إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني تشمل خدماتها الأخرى. وأفاد بأن البقالات ومغاسل السيارات وخدمات إصلاح الإطارات (البناشر) وغيرها من الخدمات الأخرى جميعها مشمولة بالمبادرة. Advertisements

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