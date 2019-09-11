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كيف ينشط و يزداد سرطان الثدى

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

سرطان الثدى

كتب الخليج 365

سرطان الثدي هو أحد انواع السرطانات الأكثر شيوعا بين النساء، وعند اكتشاف الإصابة بهذا المرض تبدأ السيده المريضة بطرح عده أسئلة أهمها مدى سرعة نموه أو انتشاره بالخلايا.



ووفقا لموقع "medicalnewstoday" من الصعب تحديد بالضبط مدى سرعة نمو سرطان الثدي بما في ذلك الإطار الزمني لأن المرض يصيب كل سيده بشكل مختلف، ويحدث السرطان بسبب الطفرات في الخلايا البشرية لا تتبع الطفرات أنماطًا طبيعية يمكن التنبؤ بها لانقسام الخلايا لذلك يصعب التنبؤ بالتقدم.

تظهر الأورام عند تكاثر الخلايا التالفة مرارًا وتكرارًا لتشكيل مجموعة من الخلايا غير الطبيعية، ويمكن أن تتفكك خلايا سرطان الثدي وتتحرك عبر الأوعية اللمفاوية أو الدموية إلى مناطق أخرى من الجسم.

إذا بدأت خلايا سرطان الثدي في النمو في جزء آخر من الجسم وهذا ما يسمى ورم خبيث من المرجح أن ينتقل سرطان الثدي إلى الغدد الليمفاوية والرئتين والعظام.

و يعتمد نمو سرطان الثدي وفرص انتشاره على ما يلي: نوع سرطان الثدي.

سرطان الثدي يمكن أن يكون غازى أو موسع.

لن ينتشر سرطان الثدي غير موسع وراء القنوات أو الفصيصات.

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يمكن أن ينتشر سرطان الثدي الغازي إلى النسيج الضام المحيط والغدد الليمفاوية ومناطق أخرى من الجسم.

سيقوم الطبيب بتصنيف سرطان الثدي (1-3) بناءً على مقدار الخلايا السرطانية التي تبدو كخلايا طبيعية للثدي:

الصف 1 سرطان بطيء النمو.

الصف 3 هو سرطان أسرع نموًا.

الدرجة الأعلى تعني أن السرطان من المرجح أن ينمو بشكل أسرع وينتشر إلى مناطق أخرى من الثدي أو الجسم.

المرحلة (0-4)

يصف المتخصصين مدى تطور سرطان الثدي على مراحل هذه المعلومات مهمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج.

مراحل سرطان الثدي هي كما يلي: المرحلة 0: يعتبر الأطباء سرطان الثدي في هذه المرحلة غير موسع ، وهو موجود فقط في القنوات أو الفصيصات: سرطان الأقنية في الموقع هو شكل من أشكال سرطان الثدي في المرحلة 0.

المرحلة 1: سرطان الثدي في هذه المرحلة هو الغازية، لكنها لا تزال صغيرة وقريبة من الموقع الرئيسي، وتتضمن المرحلة 1 أ الأورام التي يبلغ طولها 2 سم أو أصغر ولم تصل إلى الغدد الليمفاوية، في المرحلة 1 ب ، وصل السرطان إلى الغدد الليمفاوية.

المرحلة 2: المرحلة الثانية من سرطان الثدي هي الغازية ، الأورام قد تكون أكبر مما كانت عليه في المرحلة 1، وربما ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية.

المرحلة 3: المرحلة 3 من سرطان الثدي هو الغازية، والأورام قد تكون أكبر، وانتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية، وربما لعدة مناطق، ولكن لم ينتشر سرطان الثدي في هذه المرحلة إلى الأعضاء الأخرى.

المرحلة 4: تطور سرطان الثدي في مناطق أخرى من الجسم خارج الغدد الليمفاوية والثديية، غالبًا في العظام أو الرئتين أو المخ أو الكبد، ويركز العلاج في هذه المرحلة على السيطرة على السرطان ومنع انتشاره، من المرجح أن ينتشر السرطان الذي انتشر بالفعل إلى مناطق أخرى من الجسم ، أو المرحلة 4 من السرطان.