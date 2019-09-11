Advertisements Advertisements

تخلص من دهون البطن بتناول هذا المشروب البسيط

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب هاجر محمد

يبحث دائما معظم الأشخاص وخاصة النساء عن خيارات طبيعية لفقدان الوزن ، وربما قمت بتجربة العديد من انواع النظام الغذائي الشائعة ، فوجدت أنك لم تحقق النتائج التي تبحث عنها تقريبًا. وذلك لأن هذه الأنظمة الغذائية للتخلص من السمنة والموجودة في كل مكان ، يوجد قلة قليلة فقط منها تقترب من تحقيق الهدف. ومع ذلك ، فإن ما يلي ليس نظاما شائعا يتحدث عنه الكثير ، ولكنه حل حقيقي.



هذا صحيح ، لأننا سنتحدث اليوم عن خل التفاح. فقد تم استخدام خل التفاح لفترة طويلة في علاج العديد من الأمراض وتحسين الصحة العامة للناس بشكل أفضل لسنوات. لقد ثبت أنه يخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب، وكذلك الحماية ضد السرطان ثم ، بالطبع ، تساعد على تقليل دهون البطن الصعبة.

في الواقع ، يحتوي خل التفاح على فيتامينات ومضادات أكسدة مشتقة من عصير التفاح نفسه ، بالإضافة إلى خصائصه الحمضية / القلوية التي يمكن أن تقتل البكتيريا الضارة. خل التفاح هو في الواقع أحد المكونات الطبيعية القليلة التي تحافظ على توازن درجة الحموضة الطبيعية في الجسم ، مما يجعله الحل الأمثل لحرق الدهون في منطقة البطن. المشروب الذي نحن بصدد إخبارك به هو مشروب بماء الليمون وخل التفاح يشتمل أيضًا على فلفل الكيني او الحريف والعسل والذي سيؤدي لاستمرار عملية الأيض طوال اليوم.

السر في فاعلية هذا المشروب:

يحتوي عصير الليمون على فيتامين (c) الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويخلص الجسم من السموم. كما أنه بمثابة مدر للبول خفيف وطبيعي و يقلل من الانتفاخ واحتباس الماء ويساعد أيضًا في تخفيف الوزن.

Advertisements

يحارب العسل البكتيريا ، وله خصائص مضادة للأكسدة ، وينشط الجسم بطريقة أكثر استدامة من السكر.

يحتوي الفلفل الحريف على الألياف والبروتين والفيتامينات A و E و C و B6 و K ، فضلاً عن المنجنيز والبوتاسيوم والريبوفلافين. مع كل عناصره الغذائية ، فقد ثبت أنه يعمل بشكل أساسي على تحسين الوظيفة العامة لجسمك ، بما في ذلك إعطائك المزيد من الطاقة وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

المكونات طريقة التحضير المقادير 1 كوب ماء فاتر 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام والغير المصفى 1 ملعقة كبيرة من مسحوق فلفل حريف 1 ملعقة طعام عسل الطريقة:

أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى ماء فاتر. ثم أضف 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون ، 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي ، و 1 ملعقة كبيرة من مسحوق فلفل حريف. قم بتحريك الخليط جيدا.

كيفية تناول هذا المشروب للتخلص من الدهون في منطقة البطن: قم بتناوله قبل الوجبة الأساسية بنصف ساعة لمدة شهر متواصل

ولابد من ذكر ان بسبب المستويات الحمضية لخل التفاح ، فلا تشربه أبدًا وحده. قد يتسبب الحمض في تلف مينا الأسنان و المريء و / أو المعدة. إذا كنت عرضة للارتداد الحمضي أو لديك حرقة متكررة ، فقد لا يكون هذا المشروب خيارًا جيدًا لك لأنه قد يزيد من تلك الأعراض.

وعلى الرغم من أن الشراب يمكن أن يكون له نتائج ممتازة ، إذا كنت لا تتناول نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة بانتظام ، فإن جهودك ستذهب سدى. ممارسة الرياضة والنظام الغذائي هما مفتاح أي هدف صحي للجسم.