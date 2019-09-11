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ذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا، في عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة.
© REUTERS / AMIR COHEN
نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الساحات/ الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات.
يشار إلى أن قطاع غزة يشهد حالة من التوتر منذ مساء أمس الثلاثاء، عقب إطلاق 5 صواريخ على مدينتي أشكلون وأشدود، شمال القطاع، لحظة إلقاء بنيامين نتنياهو، خطاب انتخابي، الأمر الذي دفعه للهروب.
وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في الـ17 من سبتمبر/ أيلول الجاري؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: في طريقنا لإنهاء حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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