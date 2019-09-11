على خلفية إعلان نتنياهو… رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن: المنطقة في أيدينا

أجرت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، حوارا مع ألحيني، جاء فيه أن لديه ثقة في أن الولايات المتحدة قد وافقت أو ربما توافق على تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

© REUTERS / Ammar Awad

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن أن عدم طرح مسألة فرض السيادة على الغور على الحكومة الإسرائيلية للموافقة قبل الانتخابات، ربما يشير إلى ذلك.

ونقلت القناة العبرية على لسان ديفيد ألحيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره أن غور الأردن في أيدي إسرائيل، وذلك حينما زار نتنياهو الغور برفقة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال، ووزراء من حزب الليكود الحاكم، في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران من العام الجاري.

وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة، في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

نشر مستشار الأمن القومي جون بولتون، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على حسابه بموقع "تويتر" صورا للجولة، التي قام بها مع نتنياهو.

وقال بولتون تعليقا على الصور المنشورة، إنه زار غور الأردن ووادي الأردن بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووكيل الأمن القومي الإسرائيلي مائير شبات، والسفير الأمريكي في إسرائيل.

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وأشار بولتون إلى الأهمية الاستراتيجية للموقع على أمن إسرائيل.

وكان نتنياهو قد قال، خلال هذه الجولة:

إن أي اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يقضي بأن يستمر التواجد الإسرائيلي هنا وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع.

وكانت إسرائيل قد احتلت، في أعقاب حرب يونيو/ حزيران 1967، أراضي الضفة الغربية والقدس، الخاضعة آنذاك للسيادة الأردنية؛ إضافة إلى قطاع غزة المدار وقتها من قبل مصر، والجولان السوري، وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وأقامت إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؛ إلا أنها قامت بتفكيك تلك الواقعة في سيناء، بعد اتفاقية السلام بين البلدين في العام 1978، وانسحبت من مستوطنات قطاع غزة في 2005.