حزب الله: المساعي الخليجية شكلت فرصة لنتنياهو لقضم المزيد من أراضي العرب

وقال "حزب الله" في بيان نشره موقع تلفزيون المنار التابع للحزب إنّ "هذا القرار يعتبر عدواناً على الشعب الفلسطيني الذي لديه كامل الحق في مقاومة أيّ اعتداء على أرضه أو مقدرات بلاده".
كما أشار"حزب الله" إلى أنّ "هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من المواقف الخليجية الداعمة لإسرائيل، والتي أعطته الحق في العدوان على الشعوب العربية في لبنان وفلسطين" حسب تعبيره.
وأضاف أن الخطوات التطبيعية والمساعي الخليجية لبناء أحلاف مع إسرائيل شكلت فرصة لنتنياهو لأخذ المزيد من الأراضي العربية بعد إعلانه سابقا ضم القدس وأجزاء واسعة من الضفة الغربية ثمّ الجولان واليوم غور الأردن، وسط شراكة أمريكية إسرائيلية خليحية معلنة، حسب قوله.
وقال "إنّ كلّ الخطوات التهويدية الإسرائيلية هي إجراءات باطلة سيواجها الشعب الفلسطيني موحّداً وسيفشلها كما واجه صفقة القرن المزعومة موحّداً وأسقطها، وإن فلسطين بكامل ترابها حق للشعب الفلسطيني ولن يتغير هذا الحق مهما فعل العدو".
هذا وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
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