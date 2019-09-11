السعودية تفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم









اسماء السيد - سانت بطرسبرغ: تشارك السعودية في اجتماعات منظمة السياحة العالمية في دورتها الثالثة والعشرين التي تنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.

ويرأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات رئيس هيئة السياحة والتراث في السعودية أحمد الخطيب.

وأكد الخطيب في كلمته، اليوم الأربعاء، أن المملكة سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام.

وأضاف أن السعودية تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة (MST).

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رئيس هيئة السياحة والتراث السعودي أحمد الخطيب في اجتماع منظمة السياحة العالمية (واس)

وأكد الخطيب في كلمته "نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة".

كما أعلن الخطيب عن التعاون مع المنظمة في إعداد إستراتيجية لتطوير رأس المال البشري في السياحة وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة للمجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال العام 2020.

من جهته أثنى الأمين العام للمنظمة زوراب بولوكاشيفيلى على الخطة الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وما تقوم به المملكة لتصبح في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

وقد أقرت الجمعية العامة للمنظمة ترشيح لجنة الشرق الأوسط للمملكة لعضوية المجلس التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، وتجديد عضويتها في لجنة الإحصاءات السياحة ولجنة البرامج والميزانية، كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات عضوية الانتساب التابعة للمجلس التنفيذي.

وقدمت المملكة لتمويل التعاون بينها وبين المنظمة في هذه المشروعات ومشروعات أخرى نحو مليون وسبعمائة ألف دولار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".