شكرا لقرائتكم خبر عن إغارات من طائرات الاحتلال على قطاع غزة والمضادات الأرضية تتصدى لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية نيرانها ضد غارات طيران الاحتلال شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة قدس برس أن صافرات الإنذار تدوّي الآن في عددٍ من مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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