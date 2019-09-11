شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الاريترى يزور السودان السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوجه الرئيس الاريتري اسياسي افورقي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت المقبل، في زيارة رسمية تمتد ليومين، وذلك وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".

وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أكد أهمية العلاقات السودانية – الاريترية، خلال استقباله، نهاية الشهر الماضي، وزير الخارجية الارتيري عثمان صالح، الذى زار السودان على رأس وفد اريتري، وسلم رئيس مجلس السيادة رسالة خطية من الرئيس الارتيري.