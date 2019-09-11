شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة توفر تدريبا فى مجال حقوق الإنسان للشرطة فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختتمت مكاتب التنسيق الولائية التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شمال دارفور، برامجين تدريبيين في مجال حقوق الإنسان، استهدفا الشرطة السودانية، في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان).

وأشار بيان لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة في دارفور (يوناميد)، اليوم الاربعاء، إلى أن إحدى الدورتين شارك فيها 21 شرطيا و 9 شرطيات.

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وركزت الورشة على تطبيق معايير حقوق الإنسان في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالعنف الجنسي القائم على النوع، والعنف الجنسي ذى الصلة بالنزاع، وكان الهدف من البرنامج التدريبي رفع الوعي بين قوات الشرطة السودانية، ووكلاء النيابات بشأن دور كل إدارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان.