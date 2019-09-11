شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية : القبض على أحد الإرهابيين بعد عودته من كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأربعاء، القبض على أحد "الإرهابين" بعد عودته من كركوك.

وقالت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 تمكنت إثر معلومات استخبارية دقيقة من متابعة أحد الإرهابيين الهاربين إلى كركوك بعد التحرير والقبض عليه في كمين نصب له بسيطرة المدخل الشرقي ل‍تلعفر في الموصل.

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وأوضحت المديرية ، في بيانها، أن المعتقل هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وفي سياق متصل ، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إنه تم القبض على سبعة متهمين في الجانب الأيمن لمدينة الموصل أحدهم ينتمي لـ"داعش" ، مشيرا إلى أن مديرية شرطة الحدباء التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على سبعة متهمين في مناطق وأحياء مختلفة من الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وأوضح معن أن "أحدهم من عصابات داعش الإرهابية والذي كان يعمل في ما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل، والبقية من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينها قضايا قتل وتزوير".