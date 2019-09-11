شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وفرنسا تبحثان المستجدات الاقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير - الذي يزور باريس حاليا- اليوم الأربعاء مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية، بالإضافة إلي بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجبير التقى أيضا عددا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية خلال زيارته للجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.