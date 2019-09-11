شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبناني: عدد المعابر الحدودية غير الشرعية لا يتجاوز 12 معبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، إن عدد المعابر الحدودية غير الشرعية التي يجب على الدولة اللبنانية أن تعمل على التصدي لها وإغلاقها، يتراوح ما بين 8 إلى 12 معبرا فقط، وأن الحديث عن وجود 140 إلى 150 معبرا غير شرعي أمر غير دقيق ويعد بمثابة "تضليل للرأي العام".

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع اللبناني عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة سعد الحريري، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية وقيادة القوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية، لبحث التصدي للتهريب عبر الحدود.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع البحث في الإجراءات التي يجب أن تتخذ لإغلاق هذه المعابر غير الشرعية، في ضوء تنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك، لافتا إلى أن وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط.