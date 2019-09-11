شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد الاستعداد للتعاون مع البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استعداد الحكومة للتعاون مع البنك الدولي بما يخدم مصلحة السودان.

والتقى حمدوك اليوم مديرة البنك الدولي القطري للسودان، وأثيوبيا، واريتريا، وجنوب السودان، كاري تورك، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور ابراهيم البدوي.

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وأكدت تورك استعداد البنك الدولي لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية، موضحة أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، وأن البنك الدولى سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد البدوي أن اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي، والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة، يهدف إلى تطوير قدرات الاقتصاد.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.