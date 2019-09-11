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البحرين وباكستان تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   

 بحثت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل اليوم الأربعاء مع إفضال محمود سفير جمهورية باكستان لدى البحرين، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وأكدت زينل - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - أن تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة ورفع مستوى التعاون بين المجلس والبرلمانات الصديقة يشكل نهجا داعما ومكملا لتطوير العلاقات الثنائية الرسمية، ومجالا فاعلا لتبادل الخبرات والتجارب المختلفة، بما يحقق التطور للعمل البرلماني.

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وأشادت رئيسة مجلس النواب البحريني بمتانة العلاقات المتميزة بين بلادها وباكستان ظل العلاقات المتميزة بين القيادتين في البلدين الصديقين، والتنامي المضطرد في مستوى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والجمعية الوطنية في باكستان، مؤكدة الحرص على تطويرها بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

 

من جانبهِ، أكد السفير الباكستاني التطلع المستمر لتوسعة أطر التنسيق المشترك بين البحرين وبلاده، والبناء على ما تحقق من تقدمٍ في مستوى التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بالدور الداعم لمجلس النواب في تحقيق النمو وتوطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

 

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