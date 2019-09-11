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استئناف الدراسة فى الجامعات السودانية مطلع الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 قررت الحكومة السودانية، استئناف الدراسة في الجامعات، مطلع أكتوبر القادم، فيما يُنتظر أن تُستأنف الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل.

 

صرحت بذلك انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، وقالت إن اجتماعا خاصا عقد اليوم الأربعاء برئاسة عمر بشير مانيس وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء لبحث متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات واستقرارها. 

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وأضافت أن الاجتماع اعتمد إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول استقالة من تقدم بها، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية، وقتما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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