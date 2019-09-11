شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدراسة فى الجامعات السودانية مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قررت الحكومة السودانية، استئناف الدراسة في الجامعات، مطلع أكتوبر القادم، فيما يُنتظر أن تُستأنف الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل.
صرحت بذلك انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، وقالت إن اجتماعا خاصا عقد اليوم الأربعاء برئاسة عمر بشير مانيس وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء لبحث متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات واستقرارها.
وأضافت أن الاجتماع اعتمد إعفاء بعض مديري الجامعات وقبول استقالة من تقدم بها، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية، وقتما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول كل القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي.
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