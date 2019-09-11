المغرب.. إرجاء استئناف محاكمة مدانين بقتل سائحتين اسكندنافيتين

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أرجأت محكمة مغربية، الأربعاء، جلسة اسئتناف على أحكام ابتدائية بالإعدام والسجن بحق 24 مدانا بقتلهم سائحتين اسكندنافيتين، في القضية التي هزت البلاد أواخر العام الماضي.

وبحسب مراسل الخليج 365، قررت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قرب العاصمة الرباط،، تأجيل الجلسة إلى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بطلب من الدفاع لإعداد الملف.

وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما ابتدائية بالإعدام بحق 3 مدانين، وأحكاما بالسجن راوحت بين المؤبد و5 سنوات، بحق 21 آخرين في القضية.



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وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.

والسائحتان، نرويجية ودنماركية، تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة في المملكة)، في إقليم الحوز (وسط).

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، في أبريل/ نيسان الماضي، حكما بالسجن 10 سنوات بحق مواطن سويسري، لارتباطه بمنفذي الجريمة.

ووجهت المحكمة إلى المشتبه فيهم، تهما من بينها "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة، ومحاولة صنع متفجرات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.