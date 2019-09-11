محافظ سقطرى اليمنية يتهم مندوب الإمارات بالسيطرة على مولدات كهرباء

اليمن/ عبدالله أحمد / الخليج 365

اتهم محافظ سقطرى (جنوبي اليمن) رمزي محروص، مندوب الإمارات "وأدواته" في الجزيرة ، بالاعتداء على مؤسسات الدولة بالمحافظة، والسيطرة على مولدات كهربائية.

وقال محروص، في بيان اطلع عليه مراسل الخليج 365، إنه فوجئ بقيام المندوب الإماراتي خلفان المزروعي والمسؤول عن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، الأربعاء، باقتحام مؤسسة الكهرباء بسقطرى بصحبة عدد من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار إلى أنهم سيطروا على مولدات ومحولات كهربائية وسحبوها من المحطة.

واعتبر ما يقوم به المندوب الإماراتي و"أدواته" من الاعتداء على مؤسسات الدولة "سلوك مستهجن ومرفوض".

وقال محافظ أرخبيل سقطرى، الواقع في بحر العرب، إنه يتعين على المندوب الإماراتي "التوقف فورًا" عن ذلك.

وشدد على أن السلطات ستعزز حماية مؤسسات الدولة ولن تسمح بأيادي العبث للنيل منها.

ولفت إلى أنه وجه الأجهزة الأمنية بتعزيز حماية مؤسسات الدولة والوقوف أمام خطوات ومخططات التخريب والعبث.

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وحذر من يراهن على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرى والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة، وقال إن رهانهم "خاسر ولن يمروا".

وتعاني معظم مناطق جزيرة سقطرى، من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي جراء نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد.

وشهدت سقطرى، في يونيو/ حزيران الماضي، أكبر تظاهرة داعمة للحكومة الشرعية ومندِّدة بالتدخل الإماراتي، أكدت الرفض الشعبي لأي وجود مسلح أو تشكيلات خارجة عن الدولة، تتلقى توجيهاتها من أبوظبي.

وقبل أسابيع، سيطرت قوات المجلس الانتقالي، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، حمّلت الحكومة اليمنية كلا من المجلس الانتقالي والإمارات مسؤولية "الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

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